O Atmã Restaurante está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber apresentado pelo Santander em Cuiabá. Realizado pela primeira vez na capital mato-grossense, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Atmã, entre os dias 27 de maio e 27 de junho, os clientes que optarem pelo menu no almoço pagarão R$ 49,90, enquanto no jantar pagarão R$ 59,90 por refeições em três etapas compostas de entrada, prato principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

Entrada – Segredos da horta (salada de minifolhas orgânicas, bolinho de batata-doce, berinjela grelhada e mussarela de búfala ao molho pesto)

Prato principal – Prime beef grelhado ao molho rôti, acompanhado de batata-doce caramelada e queijo de coalho grelhado

Sobremesa – Delícia siciliana (trio de doces que inclui copinho de chocolate recheado de creme de limão-siciliano, crocante de chocolates amargo e branco com cereja e bolinho de laranja banhado em chocolate)

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para água, suco, refrigerante, cerveja, drinque ou uma taça de vinho).

ATMÃ. Caminho Casa dos Sonhos, Serra do Atmã, Lavrinha, Chapada dos Guimarães, 65 99982-8545 (108 lugares). 11h/16h30. Aberto em 2009. $$$