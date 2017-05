‘MasterChef’ bate recorde com bronca de jurados em Caroline

A repescagem do MasterChef Brasil, na noite desta terça-feira, deu o que falar. Como acontece desde a primeira temporada do reality culinário da Band, os participantes que haviam sido eliminados na temporada tiveram uma nova chance de voltar ao programa. Uma delas, porém, não queria estar ali: a paulista Caroline Martins. Durante a primeira prova do episódio, seu prato foi bastante criticado e, quando os jurados avaliavam o desempenho dos participantes, acabou levando uma bronca por ficar fazendo comentários e caretas enquanto os chefs falavam. Polêmico, o episódio acabou rendendo o recorde de audiência desta temporada à atração: 7 pontos na Grande São Paulo.

“E aí, acredita nas minha teorias?”, perguntou a uma colega. “Eu meio que já sabia que a Nayane seria o plot twist, a menina que voltou duas vezes, para dar mais emoção”, disse durante um depoimento gravado à produção do programa, dando a entender que o reality, seguindo a lógica da televisão, prioriza histórias emocionantes para cativar o público.

“Caroline, você está à vontade aqui hoje, psicologicamente?”, interrompeu o jurado Henrique Fogaça. “Na verdade, eu não queria vir hoje para a repescagem”, respondeu a cozinheira amadora. “Não queria? Demorou, pode ir, 1, 2, 3, vaza”, disse o chef, irritado. “Sério?”, surpreendeu-se a moça. “Tá largada no balcão, cada comentário que a gente faz você fica (imita a participante). Tá tirando?”

Paola Carosella também criticou a postura de Caroline. “Olha para eles e dá risada, a cada comentário que a gente faz. Com todo o respeito, o nosso trabalho é sério. Nenhum de nós vai colocar a credibilidade em jogo. Ninguém te obrigou a fazer a inscrição, a participar, a vir. Você poderia ter vindo, tchau, vai embora. É bastante incômodo para o resto dos participantes e para nós, que a cada comentário que a gente faz você vire a cabeça para o mezanino e dê risada. Acho uma pequena falta de respeito.” A apresentadora Ana Paula Padrão então perguntou se a cozinheira queria deixar a prova, mas ela respondeu que continuaria.

Nesta quarta-feira, Caroline foi ao Facebook e fez uma leve provocação, sem citar o MasterChef, mas muito provavelmente referindo-se ao que aconteceu no reality. “Num tempo de engano universal, dizer a verdade é um ato revolucionário”, disse, citando uma passagem do livro 1984, de George Orwell.