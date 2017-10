Marina Ruy Barbosa divulga fotos e vídeo de casamento na igreja

Marina Ruy Barbosa gosta mesmo de um bom casamento, tanto que celebrou sua união com Xande Negrão quatro vezes. Além de uma cerimônia budista na Tailândia, no ano passado, do casamento no civil com festa para familiares e amigos, e o festão do último sábado, que contou com boa parte do elenco da Globo, o casal também oficializou a união com uma benção religiosa em uma capela.

Todo o trajeto foi explicado por Marina nesta quinta-feira, no Instagram. “Nossa festa de casamento foi em casa, e para o casamento religioso ser reconhecido perante a igreja católica precisa ser celebrado em um lugar sagrado (igreja, capela, catedrais…) resolvemos fazer então uma comemoração só para família na capela, pra celebrar o casamento religioso. No sábado tivemos a bênção do padre e festa para nossos amigos”, conta.

“O importante é todos nós celebrarmos o amor sempre! Em todos os lugares, países e religiões. Vamos valorizar as coisas certas e amar quem está do lado”, escreveu a atriz na legenda de uma das fotos. Confira abaixo o vídeo e as imagens da comemoração:

As crianças da família porque hoje o dia é delas né? 💘 Foto: @primefotocinema A post shared by Marina Ruy Barbosa (@marinaruybarbosa) on Oct 12, 2017 at 11:29am PDT