Marília Mendonça rebate Elba: ‘Vai ter sertanejo no São João, sim’

A briga entre sertanejos e forrozeiros pelos palcos do São João está mais quente do que nunca em 2017. Depois de Elba Ramalho criticar a invasão de sertanejos em redutos que são tradicionais do forró, como Campina Grande e Caruaru, crítica que repetiu com uma alfinetada neste domingo durante uma apresentação feita na avenida Paulista, em São Paulo, a sertaneja Marília Mendonça defendeu sua classe. “Vai ter sertanejo no São João, sim”, bradou durante um show em Olinda, também no sábado.

“Muito obrigada pelo carinho de todo mundo”, disse Marília entre uma música e outra. “Quero agradecer o abraço do Nordeste com o sertanejo. E vai ter sertanejo no São João, sim, porque quem quer é o público. Eu sei que vocês gostam é de música boa, não interessa o estilo.”

Depois, em entrevista à afiliada local da Globo, a cantora disse que a música “precisa de união”.