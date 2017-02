Marido de Gisele vai ganhar filme sobre vitória no SuperBowl

Um grupo de escritores, encabeçado por Paul Tamasy e Eric Johnson, a dupla indicada ao Oscar por O Vencedor (2010), está desenvolvendo um livro e um filme sobre Tom Brady, o marido de Gisele Bündchen, e a vitória histórica do New Englands Patriots no último SuperBowl, disputado em 5 de fevereiro. As informações são da revista Entertainment Weekly.

De acordo com a publicação americana, o roteiro será escrito por Tamasy e Johnson, e um livro sobre a mesma história ficará a cargo de Casey Sherman e Dave Wedge, autores de Boston Strong, livro sofre os atentados na maratona de Boston, que deu origem ao filme O Dia do Atentado (2016).

“Quando estamos à procura de histórias, estamos procurando temas universais de superação de probabilidades e pessoas usando momentos de adversidade para inspirar. O jogo que vimos há algumas semanas realmente encapsula isso. É feito para um filme”, disse Wedge a Entertainment Weekly.

Tom Brady e o New Englands Patriots conseguiram uma vitória no SuperBowl após uma virada histórica. O time estava perdendo de 28 a 3 do Atlanta Falcons no terceiro quarto do jogo. A equipe conseguiu se recuperar e virou o placar para 34 a 28. O marido de Gisele Bündchen é o quarterback com o maior número de vitória no campeonato, com cinco títulos.

Também a ser abordada no livro e filme está a polêmica chamada de Deflategate, em que Tom Brady e o New England Patriots foram acusados de usar bolas desinfladas em uma partida em 2015, o que fez com que o marido da brasileira fosse suspenso por algumas partidas.