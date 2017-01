Mariah Carey e Elton John: cachê milionário por show em casamento

Elton John e Mariah Carey ganharam um cachê milionário para se apresentar na festa de casamento de Irene Kogan. Cada um dos cantores recebeu cerca de 13,5 milhões de reais para se apresentar aos convidados da neta de Valery Kogan, bilionário russo dono do maior aeroporto do leste europeu, o Moscow’s Domodedovo Airport.

A recepção foi realizada no hotel The Landmark, em Londres, e durou cerca de nove horas. Mariah abriu sua apresentação com a romântica música We Belong Together, que dedicou aos noivos. Já Elton John dedicou a canção Tiny Dancer à Irene, em meio a outros onze hits. “Essa vai para a Irene. Ela não é tão pequena, mas pelo que eu vi aqui, ela é uma ótima dançarina”, disse em referência ao título da canção, “pequena dançarina” em tradução literal.

O noivo e a noiva — de apenas 19 anos — fizeram questão de ter Mariah como uma das atrações, que voou dos Estados Unidos até o Reino Unido para o casamento. Dentre outras personalidade, Antonio Banderas, que vive em Londres, estava entre os convidados.

Elton John @ Irene & Daniel #wedding #love #eltonjohn #dream #eltonjohnlive @eltonjohn #legend #sireltonjohn A video posted by Nadia mishchanka (@nadiamish) on Jan 14, 2017 at 2:25pm PST

(Com Estadão Conteúdo)