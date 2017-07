Marcelo Rezende deseja retornar à TV até o fim do ano

Marcelo Rezende desmentiu os boatos de que teria sido internado em caráter emergencial. O apresentador do Cidade Alerta luta contra um câncer no pâncreas e no fígado, descoberto em maio deste ano. Segundo Rezende, que publicou um vídeo no Instagram, o tratamento vai bem e ele sente sinais de melhora. “Eu estou ótimo e me recuperando”, afirmou, “Se bobear, no segundo semestre, já estarei trabalhando”.

Rezende, que fez retiros espirituais durante o tratamento, começou o vídeo citando versos da poetisa María Elena Walsh: “Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, agora, estou aqui, ressuscitado”. Depois disso, explicou que ouviu diversos rumores sobre o seu disgnóstico e decidiu mostrar que está se recuperando. “Quem tem Deus no coração vence qualquer batalha.”