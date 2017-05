Marcelo Rezende deixa retiro espiritual ao lado de Geraldo Luís

Marcelo Rezende gravou um vídeo, postado em sua conta do Instagram, deixando o retiro espiritual onde passou sete dias. O retiro foi incorporado pelo jornalista a seu tratamento contra o câncer no pâncreas e no fígado, revelado no último dia 14, no Domingo Espetacular, da TV Record. O apresentador do telejornal Cidade Alerta afirmou que está indo para um segundo momento da cura, que “não é só física, mas também espiritual”.

“Eu estou a caminho, no meio da estrada, da farmácia de Deus”, explicou Marcelo, que estava acompanhado do amigo Geraldo Luis, a quem chama, carinhosamente, de Shrek. “Shrek está me levando e nós vamos ficar essa semana inteira em oração, pedindo a Deus para que nos abençoe”, disse.

O jornalista ainda agradeceu o apoio e as orações dos fãs. “É isso que me deixa forte para seguir em frente.”

A caminho de mais uma etapa da Cura. Realimentação alimentar, alinhamento do organismo e orações. Com a orientação do ESPÍRITO DEUS 🙏❤ Uma publicação compartilhada por Marcelo Rezende Corta Pra Mim (@marcelorezende.oficial) em Mai 23, 2017 às 5:24 PDT

Leia todo o depoimento de Marcelo Rezende no vídeo: “Eu estou a caminho, no meio da estrada, da farmácia de Deus. Agora, eu entro no segundo momento da minha cura. Não só uma cura física, mas uma cura espiritual. Shrek está me levando e nós vamos ficar essa semana inteira em oração, pedindo a Deus para que nos abençoe. Eu agradeço o tanto que você está orando por mim, o tanto que você está do meu lado e é isso que me deixa forte para seguir em frente. Amém, um beijo e obrigado”.