Marcelo Adnet e nova namorada trocam afagos na internet

Assumidamente solteiro desde abril, quando anunciou o fim de seu casamento com Dani Calabresa, Marcelo Adnet está trocando afagos com a nova namorada nas redes sociais. O humorista apareceu em fotos publicadas pela estudante gaúcha Patricia Cardoso, de 26 anos, no Instagram e respondeu com emojis apaixonados.

Na terça-feira, a moça publicou uma foto dos dois juntos e o apresentador do Adnight, da Globo, comentou com um coração. Ele usou a mesma resposta para outra publicação da namorada, de 17 de junho. Patricia também mostrou que não é de muitas palavras e é adepta dos emojis ao comentar com rostinhos apaixonados em uma foto do Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, publicada pelo comediante na rede social.

Adnet e Calabresa estavam juntos desde 2007, mas oficializaram a relação três anos mais tarde, no dia 15 de maio de 2010. Os humoristas tiveram algumas crises no relacionamento no decorrer dos anos, sobretudo pelas duas vezes em que Marcelo Adnet foi flagrado beijando outras mulheres nas ruas do Rio de Janeiro. A primeira traição foi flagrada em 2014 e a outra, em 2016.