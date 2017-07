Maisa macabra usa roleta do ‘Bom Dia & Cia’ para divulgar terror

Maisa Silva está de volta com a roleta do Bom Dia & Cia., programa infantil do SBT em que começou a carreira, com sorteios e gincanas. O famosos quadro em que as crianças podiam ganhar um Playstation foi revivido pela atriz para a divulgação do filme de terror 7 Desejos, do mesmo diretor de Annabelle.

Porém, além de PlayStation, fama ou “1 milhão no Insta”, a roleta realiza desejos mais aterrorizantes para o público, incluindo a morte de um inimigo. Sem contar que todo pedido realizado vem com uma consequência. Maisa aparece vestida de preto e com os cabelos cacheados como quando apresentava o programa, aos 7 anos de idade.

O filme de terror conta a história de uma menina de 17 anos que ganha uma caixa de música misteriosa do pai, capaz de realizar 7 desejos — no entanto, eles geram consequências desastrosas. A produção estreia na próxima quinta-feira no Brasil.

(Com Estadão Conteúdo)