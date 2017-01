Maestro João Carlos Martins é internado com embolia pulmonar

O maestro João Carlos Martins foi internado na manhã desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o músico foi ao hospital após sentir fortes dores na perna. Os exames mostraram um coágulo em seu pulmão, indicando embolia pulmonar. Até o momento nenhum boletim médico foi publicado.

De acordo com a assessoria de imprensa do hospital, o médico responsável pelo caso é Raul Cutait, cirurgião geral e do aparelho digestivo que já tratou dos ex-presidentes Lula, Dilma Rousseff e José Sarney.

Devido à internação, o maestro não participará do concerto em comemoração ao aniversário de São Paulo, no Theatro Municipal, e da abertura do amistoso entre Brasil e Colômbia, no Engenhão, ambos marcados para esta quarta-feira.

Carreira

Diretor artístico e maestro da Bachiana Filarmônica Sesi-SP, Martins é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach e teve como ponto alto de sua carreira a gravação da obra completa para teclado do compositor alemão.

Na sequência, devido à perda parcial dos movimentos das mãos, teve que abandonar a carreira de pianista, canalizando para a regência sua paixão pela música.

A vida do maestro é retratada no filme João, que é estrelado por Alexandre Nero. Dirigido por Mauro Lima, o longa tem previsão de estreia para o primeiro semestre deste ano.

(Com Estadão Conteúdo)