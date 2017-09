Madonna fala de sonhos eróticos com Obama em programa de TV

Nesta segunda-feira, Madonna foi a convidada do programa de televisão americana The Tonight Show, comandado por Jimmy Fallon no canal NBC. O apresentador lembrou a primeira vez em que a cantora participou do talk show, em 2016, quando o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também foi uma das atrações. “Um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida”, recordou Madonna. “Continuo tendo sonhos eróticos sobre isso”, disse com um sorriso, mas sem tom de brincadeira. Incrédulo, Fallon tentou mudar rapidamente de assunto, mas a artista confirmou. “É verdade, é verdade”, falou. O político e a cantora se conheceram naquele dia.

Durante a entrevista, a Madonna também entrou na brincadeira chamada “Lip Flip”. Nela, a cantora e o apresentador apareceram com a boca trocada, como em uma espécie de dublagem, e ela cantou You Give Love a Bad Name, do Bon Jovi, além de improvisar uma imitação da socialite americana Kim Kardashian. Ao longo do programa, os dois ainda falaram sobre MDNA Skin, a marca de produtos estéticos da cantora, que aplicou uma máscara de argila em Jimmy.