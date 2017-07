Luis Fonsi arranha o português em nova versão de ‘Despacito’

Anunciada em junho, a versão em português do hit Despacito foi lançada nesta sexta-feira, no Spotify. Na música, o porto-riquenho Luis Fonsi arrisca cantar em português e conta com a participação especial do brasileiro Israel Novaes.

O famoso refrão da canção ficou um tanto diferente: “Devagar/ Só quero sentir teu corpo devagar/ Falar ao teu ouvido até te arrepiar/ Quando ficar sozinha, vai lembrar de mim/ Devagar/ Quero beijar teus lábios muito devagar/ Ouvir os teus gemidos, te fazer voar/ Não, não tenho pressa, gosto mesmo assim”.

Em entrevista ao blog VEJA Gente, Erika Ender, panamenha filha de brasileiros que assina a composição da música original junto com Fonsi, afirmou que o grande responsável pela adaptação para o português foi o próprio Israel Novaes. “Eu ia adaptar a música do zero, mas me falaram que o Israel ia cantar com o Fonsi e me mandaram uma versão que o Israel tinha feito com o irmão dele. Eu mexi pouco, para ficar mais próximo do original. Também ajudei o Fonsi a gravar, para manter a pronúncia mais natural possível.”

A música original foi interpretada por Luis Fonsi com Daddy Yankee, mas virou um sucesso com o remix lançado com os vocais de Justin Bieber. Essa última versão foi a primeira música em espanhol em vinte anos a chegar no topo da Billboard nos Estados Unidos — a última vez que isso aconteceu foi com Macarena, em 1996.