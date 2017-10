Luan Santana acerta a mão

O disco 1977 nem bem terminou seu tempo de vida útil e Luan Santana já está de música nova. O cantor e compositor sul mato-grossense lança neste domingo – com direito a clipe gravado na Colômbia – Acertou a Mão, balada que fará parte de seu novo álbum. A música, uma composição de Bruno Caliman e Rafa Torres, traz algumas diferenças em relação à produção recente de Santana.

Embora ainda invista no lado romântico (a letra fala de sorriso que “vale um milhão”), ela traz um som de bateria eletrônica 808, a mesma usada por rappers como Kanye West, e um saxofone digno do romantismo do arrocha, uma seresta baiana. “A ideia é apresentar uma evolução sonora no trabalho do Luan: uma canção boa, mas com uma sonoridade que funcione tanto num moderno aparelho de som quanto no celular”, explica Dudu Borges, produtor de Santana.

Acertou a Mão, que na visão de Borges é tão boa quanto uma balada do popstar havaiano Bruno Mars, ganhou um videoclipe super produzido. Gravado na cidade de Santa Maria, na Colômbia, traz Santana em momentos apaixonados com a atriz colombiana Paola Quintero. Mais importante do que o vídeo, contudo, é a gradual mudança de Santana de ídolo sertanejo para um popstar conectado com as sonoridades do showbiz atual.

O cantor atualmente prepara uma mini-performance no prêmio Multishow, que irá ocorrer no da 24 de outubro, onde algumas de suas criações serão recriadas por ele e pelo produtor Dudu Borges. “Será algo na linha Drake e Justin Timberlake”, diz Borges.

Confira a nova música de Luan Santana: