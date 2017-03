‘Logan’ domina bilheteria nos EUA: US$ 85,3 milhões

Despedida de Hugh Jackman do papel de Wolverine após 17 anos, Logan arrebentou a bilheteria nos Estados Unidos neste fim de semana, arrecadando 85,3 milhões de dólares e provando que uma classificação para maiores de 18 anos não é assim tão prejudicial para um filme baseado em quadrinhos de super-heróis.

Apesar da dominância de Logan nos Estados Unidos, Get Out, da Blumhouse e Universal, continuou forte. O filme de baixo orçamento arrecadou 26,1 milhões de dólares, totalizando 75,9 milhões de dólares desde sua estréia doméstica. É um retorno impressionante para um filme que custou menos de 5 milhões de dólares.

A Cabana, da Lionsgate, ficou em terceiro lugar, com sólidos 16,1 milhões de dólares em sua primeira semana nos cinemas. O drama com a vencedora do Oscar Octavia Spencer custou 26 milhões de dólares para produzir. O filme é baseado na crença religiosa de uma homem (Sam Worthington) frente a uma tragédia familiar.

LEGO Batman: O Filme, da Warner Bros, e John Wick – Um Novo Dia para Matar, da Lionsgate, fecharam o top 5, arrecadando 11,6 milhões e 4,7 milhões de dólares, respectivamente.

(Com agência Reuters)