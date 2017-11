Linkin Park divulga clipe em tributo a Chester Bennington

O Linkin Park divulgou o clipe oficial do tributo realizado a Chester Bennington, vocalista do da banda. O vídeo é resultado do tributo realizado dia 27 de outubro, quando o grupo americano reuniu diversos músicos para celebrar a memória de Chester, que cometeu suicídio em julho deste ano.

Integrantes das bandas Korn, System of a Down, Avenged Sevenfold, Blink-182 e Bring Me The Horizon se apresentaram no Hollywood Bawl, na Califórnia, em um evento especial promovido pelo Linkin Park.

“O que nos leva a passar por isso é termos um ao outro, sou grato por tudo”, disse Mike Shinoda aos milhares de fãs que lotaram o espaço.

Chester Bennington foi encontrado morto em sua casa, em Los Angeles, em julho. De acordo com as autoridades policiais, o cantor teria se enforcado. O músico de 41 anos era casado e deixou seis filhos. Ele lutou por anos contra as drogas e álcool e um passado traumático, que incluiu abuso sexual na infância por um homem mais velho. No ano passado, ele chegou a afirmar em entrevista que já havia pensado em suicídio.