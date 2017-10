Linkin Park divulga Carpool Karaoke inédito em tributo a Chester

Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, ri e canta com os colegas de banda no programa Carpool Karaoke, produzido pela Apple, uma semana antes do suicídio. O músico se matou em 20 de julho deste ano. Sua esposa, Talinda Bennington, aprovou a divulgação do vídeo.

“Com a bênção da família de Chester e de seus colegas de banda, nós dividimos esse episódio e dedicamos à memória de Chester”, diz o aviso que abre o vídeo.

O episódio apresentado pelo comediante Ken Jeong começa com a canção Hey Ya!, do grupo OutKast, antes de entrar nos sucessos dos roqueiros, como Numb e In The End. Bennington passa boa parte do programa ensinando Jeong a ser o líder de uma banda de rock. Entre as lições está o momento de dar o característico grito de fúria do vocalista no meio de uma canção. Quando o apresentador consegue, o músico brinca: “Este é o melhor dia da minha vida.”

Em menos de 24 horas no ar, o vídeo já soma 5,6 milhões de visualizações.