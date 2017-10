Lindsay Lohan defende Harvey Weinstein após denúncias de assédio

Após várias denúncias de assédio sexual feitas contra Harley Weinstein, que estão surgindo desde a publicação de uma matéria no último dia 5 pelo The New York Times, a atriz Lindsay Lohan saiu em defesa do produtor. “Me sinto muito mal por Harvey Weinstein agora”, disse Lohan para seus seguidores nas redes sociais. “Não acho que é certo o que está acontecendo.”

“Eu acho que Georgina (Chapman) precisa tomar uma posição e estar lá pelo marido”, continuou, falando sobre a ex-mulher de Weinstein, que anunciou a separação após as acusações. “Ele nunca me prejudicou ou fez nada de errado comigo. Nós fizemos vários filmes juntos e então acho que todos precisam parar, acho que está errado”, completou a atriz no vídeo que já foi apagado de seus perfis oficiais e que continha um emoji com aura de anjo abaixo do nome de Harvey.

lindsay lohan (and her whack accent) is defending Harvey Weinstein on her insta rn. GOODBYE TO YOU FOREVER. pic.twitter.com/aMzvAOXPYp — lauren yap (@itslaurenyap) October 11, 2017



Anos de assédio

O jornal americano relatou que Harvey Weinstein, de 65 anos, já havia entrado em oito acordos prévios não divulgados com mulheres que fizeram queixas de assédio e contatos físicos indesejados. Uma das vítimas é a atriz Ashley Judd, de Risco Duplo (1999). Depois da publicação, outras atrizes falaram publicamente sobre as ações do produtor, que ocorreriam há décadas, como Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow. Harvey foi demitido da sua própria empresa, a Weinstein Company, após as “informações sobre sua má conduta”, nas palavras da própria companhia.