Leonardo, do ‘MasterChef’, sobre racismo: ‘asqueroso’

(…)Mas essa imagem me permitiu refletir um pouco sobre esse cenário asqueroso de racismo oculto que vivemos todos os dias, foram alguns minutos olhando os participantes da foto e fazendo uma rápida busca na internet, e pronto: o participante negro que reclama não conhecer ingrediente "é pobre, chorão, se fazendo de vítima, insuportável" uma outra participante qualquer com a mesma atitude "não é obrigada a conhecer tudo", a participante negra que quer dominar sua praça na prova em grupo " tá se achando, a macaca" o outro participante branco que além de cuidar da praça dele ainda quer se meter na praça do outro "tá preocupado com o resultado da equipe", o participante negro que foi eliminado e ficou puto "não sabe perder, ridículo, chorão, volta pra Bahia" a participante branca "não deveria ter saído", a participante negra que apresentou dificuldades em algumas provas, não se saiu tão bem e voltou na repescagem é "imunda, corta essa cabelo nojento, deveria voltar pro buraco de onde não deveria ter saído", o participante branco na mesma situação é "tão fofo, meu crush", a participante negra que chorou em uma prova ou outra por resultados bons ou não é "chorona, insuportável, horrorosa, deveria ter saído" a participante branca chorando " é sensível tadinha", os participantes negros auto-confiantes e determinados são arrogantes, prepotentes e um milhão de outros xingamentos, os participantes brancos confiantes sim são confiantes e determinados. Não usar xingamentos explícitos, ou falar sobre cor da pele não te faz uma pessoa livre de preconceito, suas atitudes sim são capazes de falar sobre você. E quando eu faço alguma coisa no programa que não agrada gente como vocês, tenho cada vez mais certeza que estou no caminho certo. Muito obrigado por me acordar de madrugada com uma porcaria dessas, mas que foi capaz de mostrar o quanto somos diferentes, graças a deus. #masterchefbr #teamleo

A post shared by Leo Santos | Masterchef 4ª (@leonardomchefbr) on Jul 2, 2017 at 8:33am PDT