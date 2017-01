‘A Lei do Amor’: atores usam celulares invertidos e desligados

Os atores da Rede Globo estão mesmo desatentos – mas o público não. Depois de Alinne Moraes usar o celular de cabeça para baixo, em Rock Sory, foi a vez de Camila Morgado e Ricardo Tozzi, de A Lei do Amor, cometerem gafes com os aparelhos no capítulo exibido nesta segunda-feira.

A intérprete de Vitória também conseguiu conversar com Silvia (Regina Braga), apesar de o celular estar apontado para baixo.

Na sequência, o personagem de Tozzi tenta ligar para a amada, mas o celular parece estar desligado por causa da tela preta.