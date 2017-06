Larissa Manoela defende Maísa: ‘Saiu por cima, maravilhosa’

Larissa Manoela saiu em defesa da ex-colega de Carrossel Maisa Silva, após a pesada repercussão do fora que a atriz deu em Dudu Camargo, durante uma brincadeira de Silvio Santos no SBT.

“Ela saiu por cima, maravilhosa, um beijo. Ele também não faz meu tipo, não dá, não tem como. Ele é outra vibe, Maisinha também tá em outra vibe, eu em outra. Acho que ali o Silvio não acertou, não bateu. Ficou pra friendzone“, disse Larissa em entrevista ao TV Fama, querendo dizer que Maisa e Dudu poderiam ser bons amigos.

A repórter então perguntou com quem Dudu deveria ficar, brincando que ninguém quer o apresentador do SBT: “Ah, não sei, pega para tu e vai embora”, respondeu a atriz.

Recentemente, a atriz viajou com Thomaz Costa e compartilhou diversas fotos em suas redes sociais — ela assumiu um relacionamento com o ator no início de maio. “Foi uma delícia, curtir é sempre muito bom, descansar”, disse.