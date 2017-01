‘La La Land’ iguala ‘Titanic’ em recorde de indicações ao Oscar

La La Land – Cantando Estações lidera a lista de indicados ao Oscar 2017, anunciados nesta terça-feira. O filme que chega como favorito à premiação obteve 14 indicações no total, igualando o recorde estabelecido por Titanic (1997) e A Malvada (1950), que conquistaram o mesmo número de indicações.

Ser indicado a tantos prêmios não é garantia de vitória. A Malvada, por exemplo, saiu com seis estatuetas: melhor filme, diretor, atriz, roteiro, figurino, e som. Já Titanic entrou para a história, ao lado de Ben-Hur e Senhor dos Aneis: O Retorno do Rei, ao levar 11 estatuetas: filme, diretor, fotografia, direção de arte, figurino, som, efeitos visuais, trilha-sonora, canção original, edição de som e montagem.

La La Land foi lembrado nas principais categorias, como melhor filme, ator (Ryan Gosling), atriz (Emma Stone), diretor e roteiro original. Ele também compete em várias disputas técnicas: fotografia, montagem, figurino, direção de arte, edição de som, mixagem de som, trilha-sonora, e duas indicações em canção original.

Depois do musical, os filmes com maior número de indicações ao Oscar 2017 são os dramas Moonlight: Sob A Luz do Luar e A Chegada, com oito cada.

A cerimônia de premiação do Oscar 2017 acontece no dia 26 de fevereiro, em Los Angeles, e será apresentada por Jimmy Kimmel.