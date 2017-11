Kim Kardashian vendeu 10 milhões de dólares em perfumes em um dia

Kim Kardashian lançou na última quarta-feira sua linha de perfumes, a KKW Fragrance. As fragrâncias foram criadas a partir do gosto pessoal da socialite: Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Oud e Crystal Gardenia Citrus.

O aroma principal remete a sua flor preferida. Em entrevista à revista Elle americana, ela lembrou de uma vez na qual seu pai a presenteou com um perfume de gardênia. “É algo que eu guardo no meu baú de lembranças e evoco quando vejo esta embalagem”, disse.

Kim revelou que, depois do trauma do assalto em Paris, ocorrido em 2016, ela se tratou com cristais e, agora, criou três embalagens inspiradas nas pedras. A estratégia de marketing deu certo: segundo o site TMZ, Kim teria vendido 10 milhões de dólares, aproximadamente 33 milhões de reais, nas primeiras 24 horas do lançamento.

Ainda segundo o TMZ, a expectativa é que os 300 mil frascos produzidos no primeiro lote da KKW Fragrance esgotem até a noite desta quinta, fazendo a marca lucrar 14 milhões de dólares. Os preços variam de 35 dólares (vidro de 30 ml) e 60 dólares (75 ml).