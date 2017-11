O Ki-Mukeka está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Salvador. O festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. Em quatro endereços do Ki-Mukeka, entre os dias 11 de novembro e 10 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa.

Confira o cardápio oferecido pelo restaurante:

Entrada: mini casquinha de siri catado com farofa branca

Prato principal: mini moqueca de camarão acompanhando arroz branco, pirão e farofa de dendê

Sobremesa: cocada mista (cocada branca e cocada preta)

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida uma única vez para água, refrigerantes, sucos ou caipirinha).

Unidade Armação (almoço de segunda a quarta; jantar de segunda a sábado)

Avenida Octávio Mangabeira, 136, Jardim Armação, (71) 3374-2147.

Unidade Boca do Rio (almoço de segunda a quarta)

R. Abelardo Andrade de Carvalho, 87, (71) Boca do Rio, 3362-6153.

Unidade Itapuã (almoço de segunda a quarta; jantar de quarta a sábado)

Rua do Vento Sul QD 3, lote 5, Itapuã, (71) 3374-2147.

Unidade Pituba (almoço de segunda a quarta; jantar de quarta a sábado)

Av. Octávio Mangabeira, 345, Pituba, (71) 3033-7623.