Katy Perry sobre briga com Taylor Swift: ‘Ela que começou’

Katy Perry está participando de diversos programas para divulgar o seu novo álbum, Witness, que será lançado no dia 9 de junho, e não cansa de responder a perguntas sobre a briga com a colega Taylor Swift. À maneira de uma criança pré-escolar, ela explicou ao apresentador americano James Corden, o que aconteceu. “Foi ela que começou”, disse, durante participação no Carpool Karaoke, quadro do late-show de Corden.

De acordo com Katy Perry, os seus dançarinos foram convidados para trabalhar na turnê de Taylor Swift e ela os liberou sem problemas. “Eles me perguntaram se estava tudo bem e eu disse que sim, pois estava trabalhando em um novo projeto na época. Mas avisei que iniciaria um ciclo de divulgação desse projeto dentro de um ano.”

No entanto, disse, quando Katy chamou os dançarinos de volta para a sua turnê e eles foram pedir licença aos empresários de Taylor, acabaram demitidos. “Eu tentei falar com ela sobre isso, mas ela não conversou comigo. Eu tento fazer a coisa certa sempre que acontece uma confusão, mas, então, ela escreveu uma música sobre mim”, explicou Perry, se referindo a Bad Blood.

Apesar de tudo, Katy Perry disse estar pronta para colocar um ponto final na briga — caso Taylor a procurasse para tanto.