Katy Perry ‘agradece’ Ed Sheeran por deixá-la fora do topo das paradas

Durante entrevista à rádio britânica BBC, Katy Perry agradeceu, de brincadeira, o cantor Ed Sheeran por ocupar o primeiro lugar das paradas, e mantê-la fora do topo. O autor do hit Shape of You invadiu a gravação do programa de que a diva pop participava e foi foi recebido com uma ironia: “Oi, bebê! Obrigada por me manter fora do topo das paradas!”.

Katy Perry, não satisfeita, continuou em tom de deboche: “Ele é tão acessível, o melhor amigo de todo mundo”. Entre risos, os cantores se cumprimentaram com um abraço e um beijo, e Katy o convidou para ficar. Atualmente, Shape of You está no topo das listas de mais escutadas da Billboard e do Spotify, e é a faixa mais comprada pelos usuários do iTunes, não dando chance alguma a Chained to the Rhythm, a mais recente música de trabalho de Katy.

Confira abaixo o vídeo da entrevista: