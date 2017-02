Karina Bacchi revela gravidez de produção independente: ‘Vitória’

Karina Bacchi está grávida de 3 meses de seu primeiro filho. A atriz de 40 anos escolheu a produção independente e fez tratamento de fertilização em vitro a partir de um doador internacional. A revelação foi dada à revista CONTIGO!, que estampa Karina em sua capa na edição que chega às bancas esta semana.

No Instagram, ela comentou a entrevista. “É com muita alegria que venho compartilhar com vocês essa vitória! Me sinto abençoada e muito feliz à espera do meu anjinho”, diz. Karina conta que o ano passado foi agitado. Além do processo de tratamento de fertilização, ela passou por uma cirurgia de retirada das trompas e viu chegar ao fim o casamento de seis anos com o publicitário Sérgio Amon. “Tanta coisa aconteceu.”

“Decisões importantes foram tomadas com responsabilidade e pés no chão, e enfim a tão esperada notícia: sim, gravidíssima. Há 13 semanas realizando o sonho de poder gerar uma vida. Essa luz que já sinto brilhando aqui dentro, me faz transbordar. Esse coração que agora bate por dois só tem motivos para agradecer a possibilidade que Deus me concedeu. Plantamos as sementes, mas só Ele tem o poder de fazer germinar. Respiro gratidão e oro diariamente pra que meu Bacchi Baby chegue ao mundo com muita saúde”, diz na publicação.