O Kanpai Blue está entre os restaurantes da primeira edição do festival gastronômico Menu Comer & Beber, apresentado pelo Santander em Goiânia. Realizado pela primeira vez na capital goiana, o festival tem a proposta de oferecer ao público a oportunidade de conhecer as melhores casas a preços que cabem no bolso. No Kanpai Blue, entre os dias 4 de novembro e 3 de dezembro, os clientes podem optar por um menu especial, no almoço (R$ 49,90) e no jantar (R$ 59,90), que é composto de três etapas: entrada, principal e sobremesa. Confira o cardápio oferecido pela casa:

ALMOÇO

– Entrada: combinado de sushi e sashimi (treze peças)

– Prato principal: yakissoba de filé-mignon

– Sobremesa: harumaki de Nutella com sorvete

JANTAR

– Entrada: combinado de sushi e sashimi (treze peças) ou carpaccio de peixe branco ou harumaki de siri

– Prato principal: furay de peixe branco acompanhado de salada

– Sobremesa: harumaki de Nutella com sorvete

Cliente Santander: ao comprar uma bebida e pagar com o seu cartão Santander na maquininha GETNET, você ganha outra de graça (promoção válida para drinques, cervejas, suco, água e refrigerante)

KANPAI BLUE. Shopping Flamboyant, Jardim Goiás, 3088-0107, 200 lugares. 12h/0h. Aberto em 2014. $$