Justin Bieber é ‘clamídia para os ouvidos’, dizem irmãos Hanson

Justin Bieber pode até ser um dos maiores nomes da música pop atual, mas isso parece não impressionar o trio Hanson. Em uma entrevista recente ao programa de rádio australiano Amos, Cat & Angus, os irmãos afirmaram que o cantor de Sorry é como “clamídia para o ouvido”.

“Prefiro não pegar nenhuma doença venérea, então sempre que o Justin Bieber está perto de mim ou dos meus ouvidos… é como se ficasse com infecção no ouvido, terrível”, disse Zac em uma entrevista. “Clamídia para o ouvido, é horrível”, completou Isaac.

O trio participou de um jogo em que tinham que identificar vários hits da música pop do momento, incluindo a versão de Despacito, de Luis Fonsi, que conta com a participação de Bieber.

Para quem não se lembra, os irmãos Hanson são os responsáveis pela canção MMMBop, que fez sucesso nos anos 1990. A banda Hanson está viajando o mundo com a turnê Middle of Everywhere 25th Anniversary World Tour para comemorar os 25 anos de carreira e vai fazer shows em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte em agosto deste ano.