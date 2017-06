Justiça investiga irregularidades na venda de ingressos para U2

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) abriu investigação contra a empresa Tickets For Fun para averiguar se houve irregularidades na venda de ingressos para os shows da banda U2 no Brasil, marcados para o segundo semestre de 2017. Consumidores denunciaram a “oferta de ingressos sem a efetiva disponibilização para venda, inclusive para deficientes físicos, cuja compra teria sido dificultada”, segundo comunicado do Ministério da Justiça.

Os próximos passos do processo incluem a notificação da Tickets For Fun, que deverá prestar os devidos esclarecimentos no prazo de dez dias. A partir daí, dependendo das respostas da empresa, pode ser instaurado processo administrativo ou o procedimento pode ser arquivado.

A banda irlandesa se apresentará no Brasil em 19, 21 e 22 de outubro deste ano, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. A princípio, o grupo faria um único show no país, mas acabou marcando mais dois por causa da alta demanda pelos ingressos, cujo preço varia de 130 a 1250 reais. As apresentações farão parte da turnê que comemora os 30 anos do lançamento do disco The Joshua Tree.

Procurada por VEJA, a assessoria de imprensa da Tickets For Fun preferiu não se manifestar sobre o assunto.