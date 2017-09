João Côrtes é detido com entorpecentes no Rock in Rio

O ator João Côrtes, conhecido como garoto propaganda de uma operadora de celular e pelo papel de Pepino na novela da Globo Sol Nascente (2016), foi detido por posse de substância entorpecente no Rock in Rio, no sábado. Segundo a assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), o ator foi levado ao posto do Juizado Especial Criminal montado na Cidade do Rock, mas não ficou preso.

Côrtes foi detido com base no artigo 16 da Lei 6.368/76, que prevê detenção de seis meses a dois anos e pagamento de vinte a cinquenta dias-multa a quem adquirir, guardar ou levar consigo, para uso próprio, “substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. O TJRJ não soube informar, até a publicação desta nota, se o ator será processado.

Procurada, a assessoria de imprensa de Côrtes afirmou que não vai comentar o caso. O ator também não se prenunciou nas redes sociais.

O ator de 22 anos se tornou conhecido por estrelar uma série de comerciais para uma empresa de telefonia celular entre 2013 e 2015. Na TV, ele fez participações em séries como Os Experientes (Globo) e O Negócio (HBO), além de Sol Nascente. No cinema, fez filmes como Tô Ryca e Ninguém Entra, Ninguém Sai.