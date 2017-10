Jennifer Lawrence diz ter sido humilhada por produtores de filme

O caso Harvey Weinstein inspirou diversas mulheres a discutirem o assédio e a violência contra a mulher em Hollywood. Na última segunda-feira, a atriz Jennifer Lawrence também compartilhou com os convidados de evento da revista Elle um episódio “degradante” e “humilhante” que sofreu no início da carreira.

Segundo a atriz, os produtores de um filme afirmaram que ela deveria emagrecer cerca de 7 quilos em duas semanas se quisesse o papel. “E não acabou aí. Me colocaram em fila, nua, com outras cinco meninas muito mais magras que eu. Nós ficamos lado a lado, usando somente um tapa-sexo. A produtora falou que era para eu me inspirar nas minhas fotos pelada para perder peso”.

Jennifer chegou a questionar a legitimidade do pedido para outro produtor, que respondeu não entender por que todos a consideravam tão gorda. “Para ele, eu era perfeitamente ‘transável'”, lembrou a atriz. “Eu me submetia a este tipo de tratamento porque sentia que deveria pela minha carreira. Ainda estou aprendendo que não preciso sorrir quando um homem me deixa desconfortável.”

Nos cinemas com o filme Mãe!, Lawrence terminou o discurso com um apelo: “Todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito simplesmente por serem pessoas.”