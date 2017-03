Jane Fonda fala sobre estupro na infância: ‘Me senti culpada’

A veterana Jane Fonda, 79, revelou em entrevista à atriz Brie Larson para o site The EDIT, que foi estuprada na infância. “Fui estuprada, abusada sexualmente quando criança e demitida porque não quis dormir com meu chefe”, contou Jane sobre diferentes experiências sofridas ao longo da vida.

Atualmente na série Grace and Frankie, a atriz afirmou que por muito tempo se culpou pelo abuso, pois acreditava ter feito ou dito algo errado. “Conheço garotas que foram estupradas e não estão cientes de que foi um estupro”, continua, “Elas pensam: ‘Deve ter acontecido porque eu não fui enfática no não'”. Ao trazer o episódio à tona, a atriz quer ajudar as vítimas do estupro a “perceberem que não é nossa culpa. Somos violadas e isso não está certo”.

O passado traumático da veterana a motivou a lutar pelos diretos da mulher, em suas palavras. Em 2001, a ativista fundou o Centro Jane Fonda para Saúde Reprodutiva Adolescente, cujo objetivo é prevenir a gravidez precoce. A atriz também é uma conhecida apoiadora do movimento V-Day, voltado para combater a violência contra mulheres e meninas nos Estados Unidos.