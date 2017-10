James Toback destila grosseria ao responder acusações de assédio

James Toback se defendeu de maneira direta e grosseira das recentes acusações de assédio sexual em entrevista ao site da revista americana Rolling Stone. “A ideia de que eu oferecia um papel em um filme a qualquer pessoa senão porque ele ou ela seria o melhor que eu encontrei é nojenta para mim”, disse o diretor. “E qualquer um que diga isso é um mentiroso chupador de ***, c**** ou as duas coisas. Preciso ser mais claro do que isso?” O repórter disse que não e o diretor continuou: “Qualquer pessoa que diga isso, eu só quero cuspir na cara dele ou dela”.

A reportagem conversou com nove mulheres que haviam afirmado ter sido assediadas por Toback. Algumas contaram histórias parecidas: o diretor havia se aproximado dizendo que ofereceria um papel a elas em seus filmes, mas depois começava a demonstrar comportamento inadequado.

Em uma reportagem do jornal americano Los Angeles Times publicado no último dia 22, 38 mulheres acusaram Toback de assédio. Desde a publicação da matéria, outras mulheres também acusaram o diretor, entre elas as atrizes Julianne Moore, Selma Blair e Rachel McAdams. O jornal também afirma ter recebido centenas de mensagens de mulheres que teriam sido assediadas pelo americano – o número já teria chegado a 310.

Confrontado pela Rolling Stone sobre o número de mulheres que o acusaram de assédio, Toback afirmou que elas se “juntaram”. “Houve um artigo anos atrás com pessoas que não quiseram se identificar. As pessoas leem coisas… é tudo, sabe, eu também, eu também, eu também, eu também”, disse. “De qualquer forma, é tudo muito estúpido para perdermos tempo. Realmente é. Não tem nada a ver com a minha vida, de qualquer jeito. Nunca teve. Eu trabalho com completa integridade.”