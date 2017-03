Ivete Sangalo se fantasia de palhaço para curtir trio em Salvador

Depois de se apresentar nos trios do circuito Barra-Ondina e de ter desfilado na Grande Rio, que a homenageou, Ivete Sangalo resolveu curtir o Carnaval de um modo incomum para ela: como pipoca, nome dado aos que pulam na rua, sem abadá, fora das cordas dos trios. Para passar despercebida e aproveitar a festa, Ivete se fantasiou — ou disfarçou — de palhaço. Junto ao marido, o nutricionista Daniel Cady, e alguns amigos, todos no mesmo figurino de clown, Ivete percorreu as ruas de Barra-Ondina sem segurança. O segredo foi revelado pela própria Ivete, em seu Instagram. Em uma das fotos, da turma toda, é difícil dizer quem é a cantora:

Ela postou uma foto fantasiada com os amigos e disse, na legenda: “E, para fechar com chave de ouro o meu Carnaval, amigos reunidos na pipoca da minha cidade, Salvador! Que farra boa. Saí do Farol da Barra e fui ver de pertinho Xanddy, voltei, peguei Durval Lelys, fui até Ondina, voltei e peguei Claudia Leitte, voltei e peguei Armandinho Macedo e depois fui me divertir no @camarotecluboficial . Meus amigos que eu amo foram junto comigo e foi demais! Feliz Carnaval!”.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a cantora: “Como não te amar, Ivete?”, disseram alguns, enquanto outros ficaram impressionados com a energia da cantora. “Mulher, quero um dia ter metade da sua disposição e energia! Te admiro demais!! Beijos!”, comentou uma fã.

Ao som do meu amor @durvallelys . Caranaval top! Muito prazer , meu nome é felicidade ! Uma publicação compartilhada por Veveta (@ivetesangalo) em Fev 28, 2017 às 9:52 PST

(Com Estadão Conteúdo)