Isis Valverde vive ‘sereia’ em nova novela de Gloria Perez

Isis Valverde já deu vida à fictícia musa do axé Sereia, na minissérie O Canto da Sereia em 2013, e agora se prepara para viver uma nova deusa do mar com rabo e tudo na nova novela de Gloria Perez, A Força do Querer. A autora divulgou no Instagram uma foto da atriz caracterizada como a personagem Ritinha, com muitas conchas na cabeça, um biquíni e um rabo azul.

Na nova trama das 21h, Ritinha é uma adepta do sereismo e trabalha como uma sereia profissional, se apresentando em aquários com sua cauda falsa. A personagem de Isis Valverde também viverá um triângulo amoroso com Fiuk e Marco Pigossi no folhetim que substitui A Lei Do Amor.

A Força do Querer está começando a ser produzida e Gloria Perez não para de divulgar novidades sobre a trama nas redes sociais. Além de apresentar a sereia de Isis, a autora indicou que sua novela abordará homens que amam demais. Segundo a escritora, Maria Fernanda Cândido interpretará a mãe de um personagem trans.

A trama será protagonizada por Rodrigo Lombardi, Juliana Paes, e Emílio Dantas, que vivem os personagens Caio, Bibi e Rubinho, respectivamente. No elenco também está Paolla Oliveira, que interpreta Jeiza, uma lutadora de MMA.

