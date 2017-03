‘Intercambista’ do ‘BBB17’ é neta do fundador da Lamborghini

Depois de dias de espera, foi revelado que a participante Elettra Lamborghini, do reality espanhol Gran Hermano Vip, fará intercâmbio com os gêmeos Antônio e Manoel no Big Brother Brasil 17, da Rede Globo.

A versão espanhola “Vip” do reality tem apenas participantes conhecidos do público, entre artistas e figuras que frequentemente estão na mídia. Elettra não é diferente. Neta do fundador da marca de carros esportivos Lamborghini, ela tem 22 anos e cerca de 20 tatuagens. Além disso, a socialite tem mais de 40 piercings e já é “expert” em realitys: participou também do Super Shore, da MTV.

(Com Estadão Conteúdo)