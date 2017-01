IMPERDÍVEL: série elogiada por Stephen King chega à Netflix

Procurando uma boa série de ficção científica para ver? Colony, que chega ao catálogo da Netflix na quarta-feira (18), pode ser a solução. Criada por Carlton Cuse, um dos nomes por trás do hit Lost, e Ryan Condal, o seriado retrata uma Los Angeles distópica que sofreu uma aparente invasão alienígena. Na nova ordem, parte da população resolveu se render ao poder, enquanto a outra parte decidiu se rebelar contra os invasores.

A ação é centrada no casal Will (Josh Holloway, de Lost) e Katie (Sarah Wayne Callies, de The Walking Dead), que vive com dois de seus filhos e procura um terceiro, desaparecido desde a invasão. Os dois tentam manter a família unida, ao mesmo tempo em que buscam sobreviver em um novo mundo, perigoso e com recursos escassos.

O seriado foi elogiado ao redor do mundo pela crítica especializada e ganhou ainda um salve de Stephen King, conhecido por seus livros de terror, suspense e ficção científica. “Em um ano de produções de TV notáveis, Colony é realmente algo especial: inteligente, cheia de suspense, subversiva, instigante”, escreveu o autor de O Iluminado e Carrie em seu perfil no Twitter.