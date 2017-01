IMPERDÍVEL: Netflix lança remake de série sucesso nos anos 1970

Depois de revivals como Fuller House e Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, a Netflix resgatou outra série de sucesso do passado, agora com um remake novo em folha. O seriado escolhido foi a comédia One Day at a Time, que durou nove temporadas e foi exibida na televisão americana entre 1975 e 1984.

A nova versão, que ganhou um título em português, Um Dia de Cada Vez, mostra o dia a dia de uma mãe divorciada com dois filhos para criar. O remake, porém, apresenta tons mais atuais por mostrar uma família de origem cubana – e, por consequência, tocar em pontos como racismo e imigração –, mas sem deixar o bom humor de lado.

A matriarca é Penelope (Justina Machado), uma enfermeira e ex-militar que cria seus dois filhos, um menino e uma menina, com a ajuda da mãe, a tradicional Lydia (Rita Moreno). O grupo também conta com a presença ocasional de Schneider (Todd Grinnell), zelador do prédio onde mora.

Elogiado por seus diálogos e piadas despretensiosas e, ao mesmo tempo, inteligentes e muito atuais, o seriado é a boa pedida do momento.