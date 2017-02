IMPERDÍVEL: Coleção traz obra completa de Padre António Vieira

Considerado um dos grandes prosadores em língua portuguesa e uma das figuras mais importantes do pensamento luso-brasileiro do século XVII, o Padre António Vieira tem sua obra completa publicada no Brasil. Cartas, sermões e escritos sobre política e judeus estão reunidos na coleção Obra Completa Padre António Vieira (Edições Loyola, 13450 páginas, 2.500 reais), que chega ao país em trinta volumes após trabalho meticuloso de organização do material em Portugal, por uma equipe de curadoria da Universidade de Coimbra.

O Padre António Vieira (1608-1697) nasceu em Lisboa e foi religioso, exímio escritor e orador da Companhia de Jesus. Chegou em Salvador em 1614 com a família – seu pai veio trabalhar como escrivão no Tribunal da Relação da Bahia – e, no mesmo ano, começou os estudos no Colégio dos Jesuítas de Salvador. Foi ordenado sacerdote em 1634 e logo ficou conhecido por seus sermões e por ser defensor dos índios.

A Obra Completa foi fruto de investigações de especialistas em literatura, filologia clássica, linguística, história, paleografia, filosofia, teologia e direito em arquivos de Portugal, Brasil, Espanha, França, Itália, México e Inglaterra, sob a direção dos historiadores José Eduardo Franco e Pedro Calafate. Os volumes trazem textos comentados – alguns deles bastante raros, que não haviam figurado em outros livros sobre a obra de Vieira.

A coleção é dividida em quatro Tomos. O primeiro tem cinco volumes e traz as cartas. No segundo, com doze volumes, encontram-se os sermões. O terceiro traz em seis livros a História do Futuro, a Defesa perante o Tribunal do Santo Ofício, Apologia das Coisas Profetizadas, Autos do Processo da Inquisição e a Chave dos Profetas. O quarto e último reúne os escritos políticos e sobre os judeus. O valor da coleção completa, 2.500 reais, pode assustar, mas quem está pensando em investir pode ir comprando os volumes aos poucos – eles custam entre 54 e 138 reais.

Em tempo: durante o lançamento da Obra Completa Padre António Vieira, nesta quinta-feira, na Academia Paulista de Letras, a Edições Loyola anunciou que está programado ainda para este ano o lançamento das obras completas de Padre Anchieta e do Padre Manuel da Nóbrega.