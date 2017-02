IMPERDÍVEL: Biógrafo de Getúlio se volta para história do samba

Reconhecido biógrafo, responsável por contar as trajetórias de personalidades como Getúlio Vargas e Padre Cícero, Lira Neto se volta agora para a história e alguns personagens do samba urbano, como Pixinguinha e João da Baiana. Uma História do Samba – As Origens vol. 1 (Companhia das Letras, 400 páginas, 64,90 reais), que chega às livrarias na segunda-feira, dia 20, abre os trabalhos, indo de 1890 a 1930, das origens do gênero até os primeiros desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Em um projeto que vai contar, no total, com três volumes, Lira Neto mostra como o samba carioca foi resultado da união da adaptação do samba rural baiano, descendente das batidas afro-brasileiras, com a polca dançante.

Por meio de pesquisa em documentos inéditos e jornais antigos, Lira Neto conseguiu reconstruir os primórdios do samba – tarefa particularmente difícil, já que uma parte da história do gênero, seus primeiros anos, está embasada na tradição oral. Foi essa pesquisa que permitiu que o autor confirmasse, por exemplo, a identidade do criador do primeiro concurso de escolas de samba, Zé Espinguela, e que se voltasse também para personagens menos conhecidos, mas nem por isso menos importantes, do gênero.