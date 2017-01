Humorista Stephen Colbert vai apresentar o Emmy 2017

O humorista Stephen Colbert, apresentador do programa de entrevistas The Late Show, será o mestre de cerimônia do Emmy 2017, marcado para acontecer em 17 de setembro. Será a 69ª edição da premiação, que escolhe anualmente as melhores produções da televisão. Os indicados serão revelados em 13 de julho.

A escolha de Colbert para comandar o prêmio mostra que os apresentadores de talk shows noturnos estão com tudo na temporada de premiações. Em 2017, Jimmy Fallon apresentou o Globo de Ouro, Jimmy Kimmel vai comandar o Oscar e James Corden, o Grammy.

Colbert assumiu o Late Show em 2015, quando David Letterman se aposentou, deixando a televisão.