Homem processa mulher por mexer no celular durante ‘Guardiões 2’

Levar uma garota ao cinema se tornou um (exagerado) pesadelo para um homem de 37 anos de Austin, capital do Texas, nos Estados Unidos. Brandon Vezmar escolheu uma sessão de Guardiões da Galáxia Vol. 2 para um primeiro encontro, que segundo ele foi “infernal”, pois a moça usou o celular diversas vezes para escrever mensagens de texto durante a exibição do filme. Em vez de só lamentar o ocorrido entre amigos, Vezmar decidiu processar a acompanhante, pedindo de volta o valor do ingresso, de 17,31 dólares (cerca de 55 reais).

Ao jornal Statesman, o rapaz afirmou que a garota usou o telefone entre 10 e 20 vezes, até ele alertá-la do incômodo. Quando sugeriu que ela deveria sair da sala para usar o celular, a moça foi embora e deixou o homem sozinho, sem carona para voltar pra casa. Ele chegou a pedir para a ex-futura-possível-namorada um reembolso pelo ingresso, que, claro, ela se negou a pagar. No processo, ele afirma que a atitude da garota é uma “ameaça à sociedade civilizada”.

O caso chegou ao conhecimento do presidente da rede de cinemas The Alamo Drafthouse, que ofereceu pagar pelo reembolso do ingresso com o intuito de desafogar o judiciário americano de processos pequenos.