Homem invade link da Globo e chama emissora de ‘lixo’

Um homem protestou contra a Globo em uma transmissão… da própria Globo. O repórter Jean Raupp fazia um link ao vivo no SP1 nesta segunda-feira sobre a vacinação contra a febre amarela em São Paulo quando foi interrompido por um passante. Passando em frente à câmera, o homem, de terno e óculos escuros, começou a gritar “Globo Lixo! Globo Lixo!”.

Percebendo o que acontecia, Raupp disse que voltaria para dar as informações depois. Cesar Tralli, do estúdio, perguntou depois de alguns segundos: “Será que a gente consegue falar com o Jean? Dá para falar com o Jean já? Não?”.