Hermano Henning deixa o SBT após mais de 20 anos no canal

Após mais de duas décadas trabalhando no SBT, Hermano Henning vai deixar o canal de Silvio Santos. Segundo a assessoria da emissora, o jornalista se desliga da empresa depois de apresentar o SBT Brasil no próximo sábado.

O destino do Henning começou a se desenhar quando o telejornal que ele apresentava no canal, o Jornal do SBT, foi extinto em janeiro.O jornalista estava de férias até o início de fevereiro. Quando retornou, passou a apresentar o SBT Brasil aos sábados, até que ele decidiu deixar a empresa. “Chegamos a um comum acordo que ele se desligaria da emissora no fim de fevereiro. Foi um acordo amigável”, afirma a assessoria do canal de Silvio Santos.

Henning entrou no time de jornalismo do SBT pela primeira vez em 1989. Depois trocou o canal pela Rede Globo, onde foi correspondente internacional em Nova York, em 1992. Retornou à emissora de Silvio Santos, onde apresentou diversos telejornais do canal. Desde 2014 era o âncora regular do Jornal do SBT.