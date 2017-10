Harvey Weisntein é banido do sindicato de produtores para sempre

Harvey Weinstein foi banido permanentemente do sindicato de produtores cinematográficos dos Estados Unidos (o PGA) nesta segunda-feira, após ser denunciado por casos de assédio sexual. A instituição já tinha iniciado o processo de expulsão na última semana, mas o próprio produtor anunciou a sua saída. Depois disso, o PGA declarou, através de um comunicado, que o Weinstein está banido da instituição pelo resto da vida.

No último dia 16, a diretoria do sindicato votou de maneira unânime pela expulsão do produtor. De acordo com o regimento internou, Weinstein tinha um prazo de 15 dias para ser notificado sobre a decisão, e poderia recorrer. O produtor, no entanto, anunciou que renunciava ao posto nesta segunda-feira.

Em nota, o sindicato se pronunciou: “Essa medida sem precedentes é um reflexo da seriedade com que o sindicato considera o número de acusações de conduta condenável contra Weisntein ao longo das décadas. Assédio sexual não pode ser mais tolerado na nossa industria ou dentro das classes dos produtores filiados”.

Neste mês, Harvey Weinstein já foi acusado por mais de 50 mulheres por assédio ou abuso sexual dentro do ambiente de trabalho desde 1970. O produtor foi demitido da própria empresa, a Weinstein Co., e expulso da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, responsável pelo Oscar.