Harvard revoga medalha entregue a Harvey Weinstein em 2014

A Universidade de Harvard revogou uma medalha entregue ao produtor americano Harvey Weinstein em 2014 pela sua contribuição à cultura afroamericana. De acordo com o site da revista The Hollywood Reporter, o líder do Centro Hutchins, responsável pela homenagem, afirmou que eles irão apoiar “as mulheres que corajosamente se posicionaram”, em relação à onda de denúncias de assédio sexual contra o produtor.

A Medalha Du Bois é entregue desde 2000 pelo Centro Hutchins, responsável pela pesquisa da história e da cultura da população de descendentes africanos nos Estados Unidos. Em 2014, Weinstein recebeu a homenagem junto com nomes como Oprah Winfrey, Shonda Rhimes e Steve McQueen. Essa foi a primeira vez em que o prêmio foi revogado.

O escândalo de Weinstein explodiu no início de outubro, quando o jornal The New York Times e a revista The New Yorker revelaram casos de assédio e abuso sexual que teriam sido cometidos durante décadas por um dos produtores mais conhecidos e poderosos de Hollywood. A lista de atrizes e modelos que sofreram os abusos de Weinstein não deixou de crescer nos últimos dias e já chega a 40 nomes.