Haru Cozinha Oriental é o melhor restaurante japonês de Cuiabá

1. combinado haru cuiabá sem título-109 zoom_out_map 1 /5 Os combinados são os preferidos entre as opções no Haru, eleito melhor restaurante japonês da cidade por VEJA Comer & Beber (Lucas Ninno/VEJASP)

2. ambiente haru cuiabá sem título-11 zoom_out_map 2 /5 Bem no borburinho da Praça Popular, a casa destaca-se também pela decoração moderninha no salão (Lucas Ninno/VEJASP)

3. ceviche haru cuiabá sem título-63 zoom_out_map 3 /5 Com salmão, camarão, polvo, peixe branco, atum, limão, cebolinha, cebola-roxa e pimenta, o ceviche nipo-peruano faz sucesso na casa (Lucas Ninno/VEJASP)

4. ambiente haru cuiabá sem título-4 zoom_out_map 4 /5 No ambiente do melhor restaurante japonês da cidade, os clientes podem aproveitar a varanda também (Lucas Ninno/VEJASP)

5. dupla de atum com foie gras haru cuiabá sem título-129 zoom_out_map 5/5 A dupla de atum com foie gras do Haru, na Praça Popular, impressiona em delicadeza e sofisticação (Lucas Ninno/VEJASP)

Haru Cozinha Oriental

No meio do burburinho da Praça Popular, está entre os restaurantes mais elegantes da cidade. A iluminação baixa, vinda de luminárias bojudas, as paredes de cimento queimado e as estátuas de Buda ajudam a sinalizar a especialidade da casa: culinária oriental contemporânea, na definição dos sócios Reinaldo Spinelli e Lucas Trevisan Bongiovanni. O extenso cardápio – com influências que vão da cozinha nipo-peruana à tailandesa – privilegia a gastronomia japonesa, ainda que com intervenções ocidentais (sim, tem receitas com cream cheese). No salão ou no deque da varanda, de onde é melhor observar o vaivém, a refeição pode ter início com o ceviche nipo-peruano, que mistura salmão, camarão, polvo, peixe branco, atum, limão, cebolinha, cebola-roxa e pimenta, mais chips de batata-doce (R$ 41,90, para dois). O clássico shimeji na manteiga (R$ 35,90) também é boa pedida para compartilhar, enquanto se beberica o drinque yakuza, de vodca, gengibre e limão-siciliano (R$ 21,90). Três vezes por semana, salmão chileno e atum chegam do Ceagesp, em São Paulo, para abastecer a cozinha. Eles dão origem às duplas e combinados, preferidos do público como prato principal. O de doze peças, com oito sushis e quatro fatias de sashimi, sai a R$ 69,90, enquanto o de 24 (dezesseis sushis e oito sashimis), a R$ 129,90. O balcão também libera duplas com ingredientes gourmet, como a de vieira com trufas negras (R$ 23,90) e a de atum com foie gras (R$ 24,90). Da cozinha quente sai o salmão okawa, marinado no missô e grelhado com crosta de shimeji e purê de abóbora (R$ 64,90). Inspirado na sobremesa do restaurante paulistano Paris 6, o haru grand gâteau leva chocolates amargo e ao leite, ganache de Nutella, morango, lascas de chocolate e picolé Magnum branco (R$ 29,90).Rua Senador Vilas Boas, 94, Praça Popular, Popular, 65-3027-7171 (80 lugares). 18h30/0h30 (sex. e sáb. até 2h). Aberto em 2009. $$$