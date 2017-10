Origem do Halloween: a tradição celta nos dias atuais

zoom_out_map 1 /11 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante evento de Halloween na Casa Branca - 30/10/2017 (Carlos Barria/Reuters)

zoom_out_map 2 /11 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, entregam doces para crianças durante evento de Halloween na Casa Branca - 30/10/2017 (Nicholas Kamm/AFP)

zoom_out_map 3 /11 Casa Branca é decorada para comemoração do Halloween, em evento organizado pelo presidente americano Donald Trump e pela primeira-dama, Melania Trump - 30/10/2017 (Carlos Barria/Reuters)

zoom_out_map 4 /11 Decoração de Halloween é vista na Casa Branca, nos Estados Unidos - 30/10/2017 (Carlos Barria/Reuters)

zoom_out_map 5 /11 O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante evento de Halloween na Casa Branca - 30/10/2017 (Carlos Barria/Reuters) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

zoom_out_map 6 /11 Pessoas se caracterizam de zumbis durante evento de Halloween em Kawasaki, sul de Tóquio, no Japão - 29/10/2017 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

zoom_out_map 7 /11 Pessoas se caracterizam de zumbis durante evento de Halloween em Kawasaki, sul de Tóquio, no Japão - 29/10/2017 (Kim Kyung-Hoon/Reuters)

zoom_out_map 8 /11 Homem segura cão durante desfile de Halloween para animais, em Lima, capital do Peru - 29/10/2017 (Guadalupe Pardo/Reuters)

zoom_out_map 9 /11 Criança observa esqueleto iluminado durante desfile de Halloween em Liverpool, no Reino Unido - 29/10/2017 (Phil Noble/Reuters)

zoom_out_map 10 /11 Artista belga Michel Dircken carrega abóbora em Bruxelas, capital da Bélgica, durante as comemorações do Halloween - 28/10/2017 (Francois Lenoir/Reuters)

zoom_out_map 11/11 Homem usa fantasia para comemorar o Halloween, na Praça da Constituição, localizada no México - 30/10/2017 (Carlos Jasso/Reuters)

Nesta terça-feira é celebrado o Halloween, uma das principais datas comemorativas dos Estados Unidos, que está ganhando cada vez mais fama no Brasil. Na cultura americana, é comum as crianças se fantasiarem e pedirem doces para os vizinhos, enquanto as casas são enfeitadas com adereços de terror. A origem, no entanto, remete à celebrações dos celtas, civilização da Europa que começou a se estabelecer em 2000 a. C.

Historiadores apontam, desde o século 18, que o Halloween é baseado no Samhain, antigo festival pagão que começava no dia 31 e durava mais três dias, comemorando o final do verão no hemisfério norte. Uma das características da celebração era o final da colheita, em que havia alimentos em abundância.

A comemoração do Dia das Bruxas que relembrou esses costumes foi formada entre 1500 e 1800 no Reino Unido, mas foi só depois desse período, que a tradição como conhecemos passou a ser formada nos Estados Unidos. Foi em solo americano em que símbolos como o das abóboras entalhadas e dos espantalhos aterrorizadores em milharais começaram a fazer sucesso.

No Brasil, o Halloween está ganhando cada vez mais espaço e possibilita que crianças e adultos se divirtam ao usar fantasias de terror. Desde 2003, uma lei federal ainda instituiu o Dia do Saci na mesma data, em homenagem à figura do folclore brasileiro.