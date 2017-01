Globo vai revelar participantes do ‘BBB17’ nesta quarta-feira

A Globo vai apresentar os participantes do Big Brother Brasil 17 nesta quarta-feira. O site do programa afirma que a revelação dos integrantes da casa será feita durante a programação da emissora, como aconteceu no ano passado, a começar no horário do Vídeo Show.

Pela primeira vez em sua história, o reality vai estrear em uma segunda-feira – na semana que vem, dia 23. Outra mudança neste ano foi o apresentador, de Pedro Bial para Tiago Leifert. Bial, que comandou o programa por dezesseis edições, vai se dedicar em 2017 a um novo talk show, que vai ocupar o horário que era do Programa do Jô.